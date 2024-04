Bradisismo e terremoti ai Campi Flegrei - ad aprile due episodi di sollevamento del suolo diversi dal solito

L'elenco delle vie di fuga per il bradisismo che saranno rifatte nella città di Napoli .Continua a leggere

A partire dalle ore 04.00 della scorsa notte i Campi Flegrei ballano a più riprese a causa di numerosi eventi sismici, circa 20, che si stanno producendo in vari epicentri. Il più intenso (alle ore 13.59) si è prodotto in mare, nei pressi di Punta ...

Campi Flegrei, scuole evacuate per il terremoto ma è solo un’esercitazione - In 4 istituti tra Bagnoli, Bacoli e Pozzuoli simulata una scossa di 4.3 gradi. La Protezione civile: “Altre prove a fine maggio, a ottobre test ...napoli.repubblica

Terremoto Campi Flegrei, nuovo sciame sismico/ 8 scosse oggi, la più importante di M 1.6 - Terremoto Campi Flegrei, nuovo sciame sismico: nella notte appena passata registrate 8 scosse di terremoto fra cui la più importante di M 1.6 ...ilsussidiario

Scossa di terremoto di magnitudo 1.9 (vera) durante l’esercitazione ai Campi Flegrei per il Bradisismo - Una vera scossa di terremoto di magnitudo 1.9 e profondità 2,8 chilometri si è registrata oggi pomeriggio ai Campi Flegrei, mentre era in corso l'esercitazione per il rischio bradisismico della Protez ...fanpage