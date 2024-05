Ha chiuso in rialzo a 133,5 punti il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi , contro i 132,9 punti segnati in apertura e i 133,2 punti della chiusura precedente. Il rendimento italiano ha guadagnato 3,7 punti al 3,82% e quello tedesco 3,3 ...

Ha chiuso in rialzo a 133,5 punti il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi , contro i 132,9 punti segnati in apertura e i 133,2 punti della chiusura precedente. Il rendimento italiano ha guadagnato 3,7 punti al 3,82% e quello tedesco 3,3 ...

Lo spread tra Btp e Bund in avvio è in calo a 130,9 punti - Lo spread tra Btp e Bund in avvio è in calo a 130,9 punti - Lo spread tra Btp e Bund in avvio è a 130,9 punti, in calo rispetto ai 133,5 della chiusura di ieri. Il rendimento del decennale italiano scende di 5 punti base al 3,77%. (ANSA). (ANSA) ...

Iveco Group: in I trim utile lieve calo a 22 mln, ricavi stabili 3,367 mld (RCO) - Iveco Group: in I trim utile lieve calo a 22 mln, ricavi stabili 3,367 mld (RCO) - L'Ebit adjusted e' pari a 233 milioni (in aumento di 59 milioni, il 33,9%, e meglio dei 168 milioni attesi dagli analisti), con un margine del 6,9% (in crescita di 170 punti base). L'Ebit adjusted ...

di Francesca Gerosa e Rossella Savojardo - di Francesca Gerosa e Rossella Savojardo - Lo spread Btp/Bund scambia a 134,26 punti base. Il Tesoro ha aggiudicato stamani 7,5 miliardi di Bot a 12 mesi con tassi in frazionale aumento rispetto al collocamento della metà di aprile e proporrà ...