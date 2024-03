Confindustria Veneto Est sostiene Orsini per il dopo Bonomi

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Roma, 27 mar. (askanews) –EstEmanuelenella corsa per la successione a Carlo. E’ quanto trapelato al termine della riunione del consiglio presieduto da Leopoldo Destro, presidente diEst. La riunione, tenutasi nella sede veneziana dell’associazione, ha dato un segnale di rinnovata compattezza associativa. È’ stata fatta una sintesi del confronto di questi mesi ed è arrivato un chiaro segnale di unità sulla scelta del candidato in vista del voto del prossimo 4 aprile.Est esprime 10 voti in consiglio generale. L'articolo proviene da Ildenaro.it.