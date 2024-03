Berrettini | Melissa Satta e quelle corna di troppo | finalmente la verità

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di martedì 26 marzo 2024), ecco cosa è successo per davvero cone com’è andata a finire fra di loro dopo un amore durato un anno. I complottisti si aspettavano un’intervista di tutt’altro tenore. Saranno rimasti stupiti, pertanto, dal modo in cuiha deciso di gestire la sua partecipazione a Verissimo. Più volte è stata in quel salotto, alla corte di Silvia Toffanin, e non si è mai risparmiata quando si è trattato di aprire il suo cuore. Matteo(Instagram) – ilveggente.itNon lo ha fatto neanche stavolta. In tanti credevano che avrebbe approfittato dello spazio a lei riservato per sparare a zero sulla sua precedente relazione e per raccontare la sua, che tutti peraltro erano convinti di conoscere già, ma si sbagliavano. L’ex velina ha ...