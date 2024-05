Benfica-Arouca domenica 12 maggio 2024 ore 19 | 00 | formazioni - quot - pronostici Finale di stagione amaro per le Aquile

(Di venerdì 10 maggio 2024) Ilaveva grandi aspettative per questa: la vittoria estiva della Supertaça era percepito come un antipasto ma durante lalesono rimaste a bocca asciutta. Il grande obiettivo era, come quasi sempre, la vittoria del campionato: con la brutta sconfitta col Famalicao, però, gli Encarnados hanno consegnato ufficialmente il titolo allo InfoBetting: Scommesse Sportive e

Esordio vincente (58-13) per le Aquile nel campionato di IFL2, con gli estensi che alla prima uscita dell’era Pippin ottengono una vittoria netta sui Grizzlies Roma in una partita dove la pioggia e il terreno fangoso hanno condizionato non poco i ...

I tifosi caricano lo Spezia: giovedì incursione a Follo, venerdì ‘scorta’ verso lo stadio - I tifosi caricano lo Spezia: giovedì incursione a Follo, venerdì ‘scorta’ verso lo stadio - La Curva Ferrovia annuncia due iniziative di supporto verso la squadra, a pochi giorni dall'ultima di campionato contro il Venezia ...

Ambrosino, stagione finita: il messaggio che suona anche come addio al Catanzaro - Ambrosino, stagione finita: il messaggio che suona anche come addio al Catanzaro - Giuseppe Ambrosino, attaccante del Catanzaro in prestito dal Napoli, si è infortunato e non potrà partecipare all'ultima gara di campionato contro la Sampdoria.

La trasferta di Terni e i ricordi romani a tinte giallorosse nella nuova puntata del Tg giallorosso - La trasferta di Terni e i ricordi romani a tinte giallorosse nella nuova puntata del Tg giallorosso - Lo storico format dedicato ai colori giallorossi dopo un primo amarcord sulle radio libere degli anni 70 punta i riflettori sulla gara delle aquile a Terni, l’ultima trasferta della stagione regolare.