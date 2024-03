Football Americano. Aquile iniziano al meglio la stagione. Travolta Roma al debutto in casa

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 12 marzo 2024) Esordio vincente (58-13) per lenel campionato di IFL2, con gli estensi che alla prima uscita dell’era Pippin ottengono una vittoria netta sui Grizzliesin una partita dove la pioggia e il terreno fangoso hanno condizionato non poco i giochi di entrambe le squadre. L avvio di partita contraddistinto da vento ed una leggera pioggia vede lepartire subito in attacco e macinare terreno soprattutto con le corse fino a trovare la via del touchdown con Sicignano, mattatore della giornata con 4 touchdown su corsa segnati. Non va a segno il punto addizionale, ma una disattenzione dello special team dei Grizzlies sul successivo kickoff estense regala subito palla ancora a Scaglia e compagni che sembrano avviarsi di nuovo verso l’end zone avversaria prima che l’ovale a causa di fango e pioggia sfugga dalle mani del runningback ...