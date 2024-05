Basket Divisione Regionale 1 Massa vince ed è sesto

(Di venerdì 10 maggio 2024) Doppia vittoria per il LusaLombarda, salito alposto in classifica. La squadra di coach Solaroli supera 73-67 (13-20; 34-35; 51-49) lo Scirea Bertinoro nello scorso fine settimana, e batte 79-69 (20-15; 39-33; 60-48) la Grifo Imola nel recupero della tredicesima giornata di ritorno. Perdono la Raggisolaris Academy, caduta 71-86 (18-21; 26-45; 47-63) a Riccione, e ilClub Russi, sconfitto 65-81(18-21; 37-36; 52-58) in casa dai Tigers Villanova e ad un passo dalla matematica retrocessione in Promozione. Nel prossimo turno, Raggisolaris Academy e Lusa giocheranno domani. I faentini ospiteranno alle 20.30 l’Artusiana Forlimpopoli, mentreLombarda sarà di scena alle 21 a Cesena. Domenica alle 18 toccherà invece al Russi che sarà a Budrio. Il tabellino di ...

Ottava giornata di ritorno in DIVISIONE REGIONALE 1 di BASKET , con le due forlivesi stasera lontano dalle mura amiche. Cerca riscatto l’ Artusiana Forlimpopoli, che ha vinto solo due delle ultime undici gare, scivolando lontana dalla zona playoff. ...

Doppia sconfitta per le formazioni ravennati. Il Basket Club Russi cade 55-90 (18-15; 21-45; 41-66) in casa dello Scirea Bertinoro , mentre la Raggisolaris Academy perde 55-80 (9-14; 23-36; 43-62) sul campo del Granarolo Basket Village. Una sconfitta ...

Presentata la lista civica "Insieme-Centrosinistra per Massa e Cozzile": "Un Comune sempre più virtuoso" - È stata ufficialmente presentata la lista civica "Insieme-Centrosinistra per massa e Cozzile" con Marzia Niccoli sindaco. Di seguito una nota del gruppo. "I 12 candidati al consiglio comunale, guidati ...

Atletica Nel campionato interprovinciale. Uisp Marina sugli scudi. Oro per Dafne Loretelli. Bene Beatrice Menconi - Dafne Loretelli e Beatrice Menconi vincono al campionato interprovinciale di atletica a Carrara. Giornata difficile a causa del maltempo, ma ottimi risultati per gli atleti allenati da Mauro Fantoni.

Basket divisione regionale 2. Pontremolese sconfitta in casa dello Scat Genova nell'ultima giornata di campionato - La Polisportiva Pontremolese perde 72-61 contro lo Scat Genova nell'ultimo match di campionato. Una stagione difficile si conclude con una sconfitta.