Bari-Brescia - Serie B | ultima chiamata per i Gallett - probabili formazio -i, pronostico e diretta tv

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di venerdì 10 maggio 2024) Per evitare una retrocessione che avrebbe i contorni di una tragedia sportiva, ilha bisogno di vincere oggi per non dover attendere notizie dell’Ascoli, impegnato in casa contro il Pisa. Di fronte ad unsicuro del proprio posto in zona playoff ma alla ricerca del sorpasso sulla Sampdoria che porterebbe ad un miglior sorteggio nella post season, aii potrebbe andare bene anche un pareggio o una sconfitta qualora i marchigiani facessero altrettanto, poiché un arrivo a pari punti premierebbe i pugliesi, ma i ragazzi di Giampaolo partono per vincere. Il fischio d’inizio a, valevole per la 38esima giornata diB, è in programma alle ore 20:30 di questa sera allo stadio San Nicola. Il momento delle due squadre I padroni di casa dovranno sudarsi ...