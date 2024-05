Fed ancora haukish | tassi d’interesse restano fermi in scia inflazione

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di giovedì 2 maggio 2024)Usa: la Federal Reserve, come atteso, ha deciso di confermare l’attuale strategia di politica monetaria, tenendo conto dell’troppo alta e di una crescita che si conferma robusta a dispetto di una politica restrittiva. Cosa ha deciso il FOMC Al termine della due giorni di politica monetaria, il Federal Open Market Comittee ha deciso di mantenere l’intervallo obiettivo deisui Fed Funds tra il 5,25% ed il 5,50%. La Fed continuerà anche a ridurre i titoli del Tesoro in portafoglio, il debito delle agenzie governative ed i titoli garantiti da ipoteca, ma a partire da giugno, la banca centrale americana rallenterà il ritmo di riduzione dei titoli in portafoglio, portando il limite di rimborso mensile dei titoli del ...