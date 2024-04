Voragine Villaricca | lavori non a norma | notificati 5 avvisi di garanzia

(Di venerdì 12 aprile 2024) Tempo di lettura: 2 minutiPer idi ripristino dellache si è aperta il 30 ottobre del 2022 in II traversa Palermo ala Procura della Repubblica di Napoli Nord ha fatto notificare nella giornata di oggi cinquedi. I reati ipotizzati, a vario titolo, sono frode in pubbliche forniture, falso ideologico in atto pubblico, truffa aggravata ai danni di ente pubblico e rifiuto di atti di ufficio. Destinatari deglisono imprenditori, professionisti e pubblici funzionari del Comune di. L’aperura dellaprovocò lo sgombero di una palazzina; ad oggi gli occupanti sono fuori casa. E secondo i primi accertamenti nelle successive opere di ripristino disposte dal Comune sarebbero stati impiegati ...

