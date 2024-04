Stem women congress | a Milano la prima edizione italiana

Sanchez celebra il “miracolo spagnolo” certificato dal Fmi. “Siamo la seconda economia avanzata che cresce di più” - A differenza di quella italiana, secondo il Fmi, l’economia spagnola va, e continuerà ad andare, a gonfie vele. Stando alle ultime stime nel 2024 il Pil iberico si espanderà dell’1,9%, oltre il doppio ...ilfattoquotidiano

SUNY Orange to honor women in Stem - The SUNY Orange Foundation announces its upcoming women in Stem Alumni Leadership Awards, to be held at the Highpoint in Newburgh, located at 245 Liberty Street, on Thursday, May 9 at 6 p.m.timeshudsonvalley

Test psichiatrico per verificare se fosse omosessuale, poliziotto ricorre: ministero pagherà 10mila euro - Era stato sottoposto a un esame psichiatrico per verificare se fosse omosessuale. Così un agente scelto di polizia penitenziaria ha presentato un ricorso al Tar del Piemonte ottenendo un indennizzo di ...ilfattoquotidiano