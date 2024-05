ATALANTA IN FINALE DI EUROPA LEAGUE | Lookman - Ruggeri e Touré firmano il 3-0 al Marsiglia

(Di venerdì 10 maggio 2024) Una serata storica per Bergamo, i bergamaschi e i tifosi della Dea. Un sogno, un traguardo, un obiettivo chiamato, la prima in...

Lookman controsterza nell’angolino per spianare la strada all’appuntamento dell’Atalanta con la storia, Ruggeri insacca il 2-0 sotto l’incrocio a inizio secondo tempo e il Marsiglia , mai davvero in partita nonostante l'occasione colossale di Ndiaye ...

Impresa solo sfiorata per la Roma , che alla BayArena pareggia 2-2 nel ritorno della semi finale di Europa League ma non basta per qualificarsi...

Una serata storica per Bergamo, i bergamaschi e i tifosi della Dea. Un sogno, un traguardo, un obiettivo chiamato FINALE , la prima in EUROPA ...

1,2,3 e Bergamo esplose: l'invasione dei tifosi e la gioia è incontenibile per l'Atalanta - 1,2,3 e Bergamo esplose: l'invasione dei tifosi e la gioia è incontenibile per l'Atalanta - Motorini che strombazzano auto impazzite tifosi che invadono la città, di tutte le età: è l'esplosione di gioia di Bergamo per la vittoria strepitosa dell'Atalanta nel match dove agguanta la finale ...

E.League: l'Atalanta stende il Marsiglia, è prima finale - E.League: l'Atalanta stende il Marsiglia, è prima finale - Gasperini rientra negli spogliatoi col rammarico del mirino appannato nel finale di tempo dello stesso Scamacca ... dallo stadio fino in centro città. 2 di 13 foto UEFA europa League - Atalanta BC vs ...

Europee 2024, l’occasione persa di Renzi e Calenda e il dilemma dell’elettorato libdem - Europee 2024, l’occasione persa di Renzi e Calenda e il dilemma dell’elettorato libdem - Le liste più europeiste di Renzi e Calenda separate rischiano di non superare la soglia di sbarramento alle Europee. Sarebbe un'occasione persa, e uno smacco per gli elettori ex terzopolisti che potre ...