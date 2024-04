Droga in porto | bloccato dai Carabinieri appena sbarcato a Ischia

(Di venerdì 5 aprile 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoSi intensificano i controlli agli sbarchi nei porti turistici di. Idel nucleoradiomobile dell’isola hanno presidiato le banchine, passando al setaccio le persone in arrivo da Napoli. L’attività ha consentito di individuare tra i passeggeri di un aliscafo un 20enne di San Vitaliano già noto alle forze dell’ordine. Addosso aveva due panetti di hashish del peso complessivo di 200 grammi: sull’etichetta l’immagine di un gorilla con una corona dorata e un sigaro. In manette il giovane arrestato per detenzione dia fini di spaccio. E’ ora in camera di sicurezza, in attesa di giudizio. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

