Max de Palma a The Voice Senior | sarà nella squadra di Arisa

(Di sabato 2 marzo 2024) Prato, 2 marzo 2024 - Da Prato alla trasmissione "The", il talent show musicale trasmesso in prima serata su Rai Uno, giunto ormai alla sua quarta edizione. E' la storia di Massimiliano Rigacci, che durante la terza puntata del programma televisivo condotto da AntoClerici si è esibito nelle cosiddette "Blind Auditions" (ossia la fase di selezione) di fronte ai quattro giudici, ossia, Gigi D'Alessio, Clementino e Loredana Bertè. L'artista, nato a Firenze ma da quasi 30 anni residente in zona Le Badie, a Prato, ha cantato il brano "Disperato" di Marco Masini. «E' uno dei miei preferiti e sono contento di aver portato questa canzone», il racconto di Rigacci, in arte "Max De". Il 60enne, accompagnato per l'occasione dalla moglie Veruska, ha ottenuto il consenso sia di Gigi ...

