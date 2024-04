Di Giannantonio racconta com’è lavorare con Valentino Rossi | ha un rituale | “Arriva un suo messaggio”

(Di sabato 13 aprile 2024) Nell'intervista esclusiva rilasciata a Fanpage.it, tra le altre cose il pilota MotoGP della VR46 Fabio Disvela unche il capo del suo team,, fa dopo ogni sua sessione in pista. Ma non solo. Il centauro romano ha parlato anche del suo passato, del suo presente con la Ducati GP23 e del suo futuro per il quale il suo manager si sta già muovendo.

