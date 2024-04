Ancelotti e Fabian Ruiz ci ricordano quanto sia competente la piazza di Napoli

(Di giovedì 18 aprile 2024) Sono tre le vecchie conoscenze deldi De Laurentiis sui quattro gradini più alti d’Europa: Carloe Kim Min-Jae. L’ultimo, nostro (e suo) malgrado, dopo l’esperienza in Coppa d’Asia è oramai relegato ai margini del progetto di Tuchel al Bayern Monaco: un peccato, considerato l’indubbio valore del corazziere sudcoreano; gli altri due, invece,, sono a tutti gli effetti tra i protagonisti di questa edizione della Champions League. È un fatto, e i fatti sono inopinabili. Carletto è la kryptonite di Guardiola. L’ex tecnico del(sì, l’ex tecnico del: gonfiamocelo un po’ questo petto) è l’unico ad essere riuscito ad eliminare lo spagnolo in tre edizioni diverse della Champions League: dieci anni ...

Champions, Ancelotti batte Guardiola ai rigori: Real in semifinale, fuori i campioni in carica - Il Real Madrid ha la meglio sul Manchester City nei quarti di finale di Champions League e dopo la lotteria dei rigori stacca il pass per la semifinale contro il Bayern Monaco. Dopo il 3-3 dell'andata ...tuttonapoli

Tutti i precedenti di Doveri con il Napoli, spicca Napoli-Juve 5-1 - Domenica alle ore 15 il Napoli di Calzona scenderà in campo contro il Monza di Palladino. A dirigere la gara ci sarà Daniele ...ilnapolionline