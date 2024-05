(Di giovedì 9 maggio 2024) Si conclude il Bed and Breakfast Gate: era tutto vero, la tronista manda fuoriil suo corteggiatore. L'avventura disi è conclusa, poiché lo speaker radiofonico è stato costretto a lasciare lodopo che le segnalazioni ricevute su di lui si sono rivelate vere. Ida, presa coscienza delle sue bugie, lo ha allontanato.dice addio aDopo giorni di spiegazioni e affermazioni discutibili, alla fine la verità è emersa. Qualche giorno fa, la redazione del dating showe ha ricevuto unasu una ragazza bionda, probabilmente di origine spagnola, che lasciava un Bed & Breakfast ...

Nella nuova puntata di Uomini e Donne , in onda oggi su Canale5, Ida Platano era assente in studio e i due opinionisti del dating show, Gianni Sperti e Tina Cipollari, hanno deciso di dire la loro su Mario Cusitore. Vediamo insieme cosa è successo!

Uomini e Donne , colpo di scena sulla dama. Nelle ultime settimane protagonista assoluta al centro dello studio del dating show è stata sicuramente Ida Platano. La tronista alla fine ha deciso di non scegliere tra Mario Cusitore e Pierpaolo Siano ...

A Uomini e Donne tira un’aria pesante, in senso letterale. Nella puntata andata in onda mercoledì 8 maggio è esploso quello che è già stato ribattezzato “ Alitosi gate ”. Tutto è nato da un discorso fatto dalla dama Sabrina, che ha posto l’accento ...

Uomini e Donne, Ida Platano smaschera Mario Cusitore e lo caccia dallo studio: La segnalazione era reale - uomini e Donne, Ida Platano smaschera Mario Cusitore e lo caccia dallo studio: La segnalazione era reale - L'avventura di Mario Cusitore a uomini e donne si è conclusa, poiché lo speaker radiofonico è stato costretto a lasciare lo studio dopo che le segnalazioni ricevute su di lui si sono rivelate vere.

Uomini e Donne, Ida Platano caccia Mario Cusitore, la segnalazione è vera: "Vattene, mi hai sempre preso in giro!" [VIDEO] - uomini e Donne, Ida Platano caccia Mario Cusitore, la segnalazione è vera: "Vattene, mi hai sempre preso in giro!" [VIDEO] - Oggi, la nuova puntata di uomini e Donne inizia dal trono classico: Maria De Filippi chiama in studio i due tronisti, Ida Platano e Daniele Paudice. Mentre quest'ultimo entra, la tronista si fa ...

PwC Italia: cresce del 3%, dal 2020, la presenza femminile nel settore moda italiano - PwC Italia: cresce del 3%, dal 2020, la presenza femminile nel settore moda italiano - (Teleborsa) - In Italia nel 2023 le donne hanno occupato meno di una posizione apicale su tre negli organi societari. Tra i Paesi europei che si distinguono per una maggiore presenza femminile c’è la ...