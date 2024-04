Telethon - torna in Campania la campagna Io per Lei dedicata alle mamme | 2 mila punti di raccolta

(Di lunedì 29 aprile 2024) Anche infondazione TeletAnche quest’anno,la“Io per Lei” di, da sempre al centro della missione della Fondazione nata trent’anni fa dall’appello di un gruppo didell’Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare (UILDM). Organizzata in prossimità della Festa della Mamma, la“Io per lei” è un invito a sostenere la grande catena di solidarietà verso ledei bambini con una malattia genetica rara scegliendo, con i Cuori di biscotto che quest’anno celebrano 10 anni, di compiere un gesto d’amore per sostenere la ricerca scientifica di Fondazione. Anche insarà possibile trovare i Cuori di biscotto, ...

Tempo di lettura: 2 minuti torna con la campagna “Io per Lei” di Telethon dedicata alle mamme , da sempre al centro della missione della Fondazione nata trent’anni fa dall’appello di un gruppo di mamme dell’Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare (UILDM). Organizzata in prossimità della ... Continua a leggere>>

Marche, torna la campagna 'Io per Lei' di telethon dedicata alle mamme 'rare' - Anche quest’anno, torna la campagna “Io per Lei” di telethon dedicata alle mamme, da sempre al centro della missione della Fondazione nata trent’anni fa dall’appello di un gruppo di mamme dell’Unione ...

Continua a leggere>>

Il 4-5 maggio torna "Io per Lei", campagna telethon per le mamme - Il 4 e 5 maggio Fondazione telethon torna nelle piazze italiane con"Io per lei", campagna dedicata alle mamme dei bambini con una malattia genetica rara. (ANSA) ...

Continua a leggere>>

Sardegna, volontari telethon in piazza per la campagna “Io per lei” - Organizzata in prossimità della Festa della Mamma, la campagna “Io per lei” è un invito a sostenere la grande catena di solidarietà verso le mamme dei bambini con una malattia genetica rara scegliendo ...

Continua a leggere>>