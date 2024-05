Al Teatro Cilea di Napoli Paolo Caiazzo in scena con Terroni si nasce – Edizione 2024

Tempo di lettura: 2 minuti ultimo appuntamento per la stagione teatrale 2023-2024 del Teatro Cilea di Napoli con l’attore comico Paolo Caiazzo che dall’8 al 12 Maggio sarà in scena con lo spettacolo “Terroni si nasce – Edizione 2024”. Dopodiché a ...

Novemila studenti e 1500 insegnanti di Cosenza al Teatro Rendano per partecipare alla “Bohème” - Novemila studenti e 1500 insegnanti di Cosenza al teatro Rendano per partecipare alla “Bohème” - COSENZA – Novemila studenti e 1500 insegnanti delle scuole primarie e secondarie di primo grado di Cosenza parteciperanno attivamente alla rappresentazione de “La Bohème” di Giacomo Puccini, segnando ...

Finale col botto per il “Tirreno Festival”, attesi due appuntamenti per Luca Argentero - Finale col botto per il “Tirreno Festival”, attesi due appuntamenti per Luca Argentero - RENDE – Il Tirreno Festival stagione 2023-2024, ideato e diretto da Alfredo De Luca, dopo mesi di grandi successi, di pubblico in delirio e di clamorosi sold out, va verso il rush finale con l’attore ...