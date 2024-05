100 giorni con un chip nel cervello | il racconto del paziente zero di Neuralink Elon Musk | Un successo

(Di venerdì 10 maggio 2024) L'avventura di Noland Arbaugh, il primoa sperimentare l'impianto cerebrale di, ha raggiunto un traguardo significativo: centodi utilizzo continuativo con risultati promettenti., fondatore di, ha descritto questo periodo come un "", evidenziando i progressi notevoli nel campo delle interfacce-computer. Questa tecnologia mira a trasformare radicalmente la vita delle persone affette da tetraplegia, offrendo loro una nuova autonomia e la possibilità di interagire con il mondo digitale in modi precedentemente inimmaginabili. L'Impatto delsu Noland Noland Arbaugh, 29 anni, ha subito l'intervento chirurgico per l'inserimento delal Barrow ...

