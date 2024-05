100 giorni con l’interfaccia cervello-computer di Neuralink Il paziente gioca anche a Mario Kart sulla Switch

L’annuncio arrivato nella serata italiana di giovedì: 4 titoli, sinora esclusivi per la console verde-nera, arriveranno anche sulle rivali di Sony e Nintendo. Ci sono almeno 2 ragioni per cui è una buona scelta

