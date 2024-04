Non ho bisogno di te - testo e significato del nuovo brano di Noemi

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di venerdì 26 aprile 2024) Un grande ritorno sulle scene musicali per, che pubblica unsingolo dal titolo Non hodi te. Una canzone che indaga l’essere se stessi e la volontà di non accontentarsi mai. Scopriamodella canzone. “Non hodi te”,della canzone diDopo aver annunciato la sua presenza al Concerto del Primo Maggio come conduttrice insieme a Ermal Meta e BigMama,fa un passo in più e pubblica Non hodi te, una canzone scritta insieme a Golden Years e Drast, che hanno anche prodotto il pezzo, disponibile sulle piattaforme dal 26 di aprile. Non hodi te è una canzone che recupera influenze gospel e racconta la consapevolezza di se ...