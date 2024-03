Fedez non solo si è trasferito | ma avrebbe addirittura comprato casa | l’indiscrezione | “Chiavi consegnate ieri!”

(Di martedì 26 marzo 2024) Sembra cheabbiaarriva da una segnalazione giunta all’esperta di gossip Deianira Marzano da un informatore anonimo. Se la rivelazione dovesse essere confermata, questo contrassegnerebbe la fine definitiva della relazione fra Chiara Ferragni ehaStoria Instagram di Deianira MarzanoDopo vari giorni in cuiha mostrato sul suo profilo Instagram un alloggio provvisorio, facendo ironia anche sul papà Franco Lucia che lo aiutava a traslocare, sulla cabina armadio e sulla sua sistemazione momentanea, arriva oggi un’indiscrezione abbastanza indicativa;, infatti, nonsi sarebbe ...

