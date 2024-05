XFactor - rivoluzione totale aspettando forse Amadeus | tutti i silurat - c’è anche Fedez

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di giovedì 9 maggio 2024) Programmi tv. “”, nel noto talent show è in corso una. Secondo le prime indiscrezioni, il cast sarà completamente stravolto, con nuovi giudici e un volto molto noto del panorama musicale italiano alla conduzione. Scopriamo insiemei dettagli.Leggi: “Uomini e Donne”, è nata una nuova coppia: fan in delirio Leggi: “Uomini e Donne”, la notizia su Ida e Mario spiazza”,: addio ai giudici dell’edizione passata In un universo mediatico in continua evoluzione,i programmi più consolidati e di grande successo devono occasionalmente adattarsi ai mutamenti del pubblico e del mercato. “”, ...