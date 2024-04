Probabili formazioni Sassuolo-Milan | rivoluzione totale | Pioli perdeun titolarissimo

Arsenal-Aston Villa, Probabili formazioni e dove vederla - Così come Manchester City e il Liverpool, anche l'Arsenal deve vincere per rimanere appaiata alle due grandi di Premier League. Pochi cambi per Arteta, che però pensa anche al Bayern Monaco. Le probab ...sportpaper

Liverpool-Crystal Palace, vincere per dimenticare l’Atalanta | Le Probabili formazioni - Dopo la partita con l’Atalanta, il Liverpool di Klopp deve assolutamente vincere per tornare in testa e sorpassare il Manchester City, vittorioso contro il Luton. Formazione titolare per Klopp.sportpaper

Fasano-Angri, Probabili formazioni: Schiavino recupera, quattro assenti - Tappa a Fasano per continuare a sperare di evitare la retrocessione diretta in Eccellenza. L'Angri ha bisogno di punti e, dopo aver sprecato malamente la chance nel turno interno contro ...ilmattino