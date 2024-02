Una Lamborghini da mezzo milione abbandonata in una discarica nella giungla | scoperta tra i rottami

Rienzi (Codacons) risponde alle accuse di Fedez e sberleffa il cantante: Non andare con la Lamborghini a dare i soldi ai poveri perché come fanno a credere le persone che ... "Non fare l'emo frocio con lo smalto tra le dita", insomma non mi sembri un tipo che ha una grande, ...

Ferrari 365 GTC4: all'asta l'esemplare targa creato da Zampolli prima di fondare la Cizeta: Grande appassionato di supercar, questo personaggio aveva lavorato in Lamborghini , prima di fondare una sua casa automobilistica che, purtroppo, non ebbe il successo sperato. Negli anni successivi ...

Lamborghini Aventador LP750 - 4 SV trovata abbandonata nella giungla: L'auto è stata rinvenuta gravemente danneggiata, sia esternamente che internamente. Una Lamborghini Aventador LP750 - 4 SV viola è stata scoperta in condizioni disastrose nella foresta pluviale del Myanmar, nel Sudest asiatico. Il ritrovamento di questa supercar, del valore ...