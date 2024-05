Fincantieri rileva Wass Underwater Armament da Leonardo

(Di giovedì 9 maggio 2024)ha firmato un accordo per l'acquisizione dadella società di subacquea "Systems" che, insieme con la recente acquisizione di Remazel Engineering S.p.A. ("Remazel"), consolida il posizionamento del gruppo nel settore della subacquea e della difesa navale. L'operazione ha un valore di 300 milioni di euro. Il CdA diha deciso anche un aumento di capitale di 400 milioni di euro che sarà utilizzato proprio per finanziare l'operazione. Al perfezionamento di questa,acquisirà oltre alle tecnologie produttive dei siluri, anche il controllo di tecnologie subacquee acustiche.

