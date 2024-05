Viveva al bar - ma è stato spostato per il suo bene | il pappagallo Gino vuole tornare in mezzo ai clienti

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di giovedì 9 maggio 2024) Simbolo di Castel Cerreto, in provincia di Bergamo, ilha smesso di cantare. La sua casa, il New Pilly Bar, era stata considerata dannosa dai volontari della Lav, Lega Antivivisezione di Bergamo, per via del tanto fumo passivo: così, il piccolo amazzone dalla fronte gialla èsponella villetta di un cliente, a 200 metri dall'insegna. Ma perquell'ambiente rumoroso era familiare, e la nostalgia di casa si è fatta sentire. L'uccello ha smesso di cantare, fischiare, e da giorni mangia pochissimo., ildel bar esposto a fumo passivo L'esposto presentato alla Polizia locale di Treviglio denunciava la dimensione della gabbia (considerata poi a norma) e gli eventuali danni da stress derivati da un ambiente chiassoso, senza ...