Vivere in salute - il convegno al Cnr

(Di giovedì 9 maggio 2024) Pisa, 9 maggio 2024 -in: Promuovere lae il benessere; prevenire le malattie croniche e l'invecchiamento precoce; aiutare a ristabilire lo stato dinelle persone colpite da patologie croniche associate a scorretti stili di vita. Sono i temi che saranno affrontati dai relatori. RELATORI - Il dottor Franco Berrino, epidemiologo, già direttore del Dipartimento di Medicina Preventiva e Predittiva dell’Istituto Nazionale dei Tumori di Milano, promotore dei registri tumori in Italia e coordinatore di registri tumori europei. Il dottor Luciano Proietti, già dirigente medico dell’Ospedale Infantile Regina Margherita di Torino, specialista in pediatria, con particolari interessi nel campo della nutrizione e del vegetarismo. Il dottor Eugenio Serravalle, specializzato in Pediatria Preventiva, ...

Tematica che sta rimodellando il modo di approcciarsi al benessere, quella impostata sul vivere a lungo e meglio si comprende e mette in pratica a partire da basi teoriche solide e verificate, come quelle redatte dagli esperti del settore

La dieta mediterranea è in grado di contribuire per oltre il 50% alla prevenzione dei “big killer”, in primis le malattie cardiovascolari e il cancro. E lo fa grazie al rosso, verde, bianco, arancione e viola, i cinque colori che non dovrebbero mai ...

Fiorello a Viva Rai2!, anticipazioni sulla terza stagione. “Quello che non ti aspetti” - Fiorello a Viva Rai2!, anticipazioni sulla terza stagione. “Quello che non ti aspetti” - Fiorello apre oggi la penultima puntata di “Viva Rai2!” e cala la tristezza. Ci sarà una nuova edizione Ma accade l’imprevisto. Arisa star.

Oroscopo 2024 per tutti i segni zodiacali: le previsioni di Artemide per Amore, Finanza e Salute - Oroscopo 2024 per tutti i segni zodiacali: le previsioni di Artemide per Amore, Finanza e salute - Oroscopo 2024 per tutti i segni zodiacali: le previsioni della divina Artemide per Amore, Finanza e salute. Ariete Amore. Il Nodo Nord, che al momento si ...

Salute mentale. Appartamenti per i pazienti - salute mentale. Appartamenti per i pazienti - Ora i pazienti del Servizio di salute mentale adulti di Figline e Incisa hanno un luogo dove poter vivere esperienze di indipendenza e tornare a sentirsi protagonisti della propria vita: sono state ...