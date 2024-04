Prevenire a tavola per vivere in salute Gli esperti spiegano i benefici della dieta mediterranea

(Di lunedì 15 aprile 2024) Laè in grado di contribuire per oltre il 50% alla prevenzione dei “big killer”, in primis le malattie cardiovascolari e il cancro. E lo fa grazie al rosso, verde, bianco, arancione e viola, i cinque colori che non dovrebbero mai mancare a. Sono infatti le tonalità di frutta e verdura, ingredienti importantissimi per unasana. Ma quante persone seguono i suoi dictat?: sfatare le fake ...

Città della Scienza , in occasione dell’inaugurazione della mostra “Destinazione Salute: Prevenire i tumori si può” ha organizzato per martedì 30 gennaio alle ore 10 una tavola rotonda intitolata ... (ildenaro)

Dai tumori alle malattie cardiovascolari, oltre il 50% dei “big killer” si può Prevenire a tavola con la dieta mediterranea - Rosso, verde, bianco, arancione e viola: sono i cinque colori che non dovrebbero mai mancare a tavola. Sono infatti legati a frutta e verdura, ingredienti importantissimi per una dieta sana, quella me ...healthdesk

La prevenzione comincia a tavola, torna il Festival dei 5 Colori - Dai tumori alle malattie cardiovascolari, oltre il 50% dei "big killer" si previene a tavola con la dieta mediterranea. (ANSA) ...ansa

La dieta migliore per tenere in salute corpo e cervello: 5 alimenti che non possono mancare (e tutti i benefici) - Specialisti dell'Università di Harvard hanno elencato i migliori alimenti che non possono mancare all'interno della dieta quotidiana: ecco di quali si tratta e i loro benefici ...ilgiornale