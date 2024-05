Serena Bortone - cosa rischia la conduttrice dopo il caso Scurati

(Di giovedì 9 maggio 2024) Personaggi tv., notadella trasmissione Rai “Chesarà” è finita al centro dell’attenzione mediatica in seguito al “”. Scopriamo insieme chesta succedendo e cheadesso la giornalista.Leggi anche: Mentana ai ferri corti con Lilli Gruber, ora interviene La7 Leggi anche: Stash, la brutta notizia sul cantante:gli è successo, le parole dell’Ad Rai sul “è finita al centro dell’attenzione mediatica in seguito al “”. La notadella trasmissione Rai ...

Serena Bortone riceverà un provvedimento disciplinare dalla Rai per quanto riguarda quello che è successo con Antonio Scurati . cosa rischia la conduttrice? Come sappiamo, Scurati ha fatto sapere che la Rai ha voluto tagliare il suo monologo per il ...

Caso Scurati, la presidente Rai smentisce l’ad Sergio: “Procedimento contro Bortone non fa giustizia. La vicenda è molto più complessa” - Caso Scurati, la presidente Rai smentisce l’ad Sergio: “Procedimento contro Bortone non fa giustizia. La vicenda è molto più complessa” - Marinella Soldi entra con tutto il peso della sua carica nel caso Scurati per prendere le distanze – fino quasi a smentirla – dalla versione dei fatti fornita ieri in Commissione di Vigilanza dall’amm ...

Il Festival Menotti porta la bellezza del canto lirico in tutta la provincia di Varese - Il Festival Menotti porta la bellezza del canto lirico in tutta la provincia di Varese - Settima edizione della kermesse ideata e organizzata da serena Nardi che quest'anno presenta ben trenta appuntamenti sul territorio, dal 10 maggio al 7 settembre: «Vogliamo far scoprire la cultura e l ...

Caso Scurati, la presidente Rai: “Procedimento contro Bortone non fa giustizia. Vicenda molto più complessa di quella descritta dall’Ad” - Caso Scurati, la presidente Rai: “Procedimento contro Bortone non fa giustizia. Vicenda molto più complessa di quella descritta dall’Ad” - Marinella Soldi entra con tutto il peso della sua carica nel caso Scurati. “Non credo che il procedimento disciplinare contro serena Bortone faccia giustizia della vicenda, né tantomeno faccia bene al ...