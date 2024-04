Vannacci con la Lega - Salvini | Meglio candidare chi è stato in carcere o chi ha difeso l’Italia nel mondo?

Roma, 26 aprile 2024 – La candidatura del generale Roberto Vannacci alle elezioni europee era più che nell’aria. Mancava l’ufficialità che è arrivata ieri, il 25 aprile, con l’annuncio del leader della Lega, Matteo Salvini. Confermata la presenza in lista in tutti i collegi, seppur come ...

"Era chiaro da mesi che lo avrebbe fatto. Sarà certamente eletto e le istituzioni Europee potranno godere del suo contributo di idee e valori. Sono certo che la sua presenza aiuterà elettoralmente la Lega. Una scelta win-win, come si dice. Per lui, per la Lega e per l’esercito". Con queste... Segui ...

