Il trasloco in Centrale dopo la scarcerazione | Altro che padrino

(Di martedì 16 aprile 2024) Salvatore Giacobbe esce dal carcere di Como il 29 maggio 2015 per finire di scontare la pena ai domiciliari con controllo elettronico. Peccato che la sua abitazione di Pessano con Bornago sia stato confiscata. Così il capo clan si trasferisce per circa un anno a Pioltello, per poi spostarsi definitivamente a Milano nell’ottobre 2016 per trascorrere lì i tre anni di sorveglianza speciale. È da quell’appartamento di via Cappellini, tra lae piazza Repubblica, che compare Turi, arrestato ieri dalla Dda, ricostituisce dal giorno zero "una vera e propria organizzazione criminale ben strutturata e soprattutto ben radicata sul territorio lombardo – nelle parole del gip Sonia Mancini – tanto da essere riconosciuta e temuta dai terzi quale articolazione autonoma della ’ndrangheta calabrese". Il settantaduenne, forte della dote del "Vangelo" e di un’autorevolezza che ...