Ecco cos’ha sbagliato Israele il 7 ottobre La versione di Ziv

(Di martedì 27 febbraio 2024) “La situazione perè complessa, molto complessa”. È così che Israel Ziv decide di aprire il suo intervento. Ex membro delle Israeli Defense Forces, andato in congedo con il grado di generale di divisione, Ziv è un affermato analista militare e commentatore politico. Le sue iniziative per aiutare a respingere con successo i terroristi di Hamas dal territorio israeliano all’indomani del 7lo hanno catapultato nel ruolo di uno degli esperti più ricercati di, e non solo. Motivo per cui è stato invitato a Roma ad animare l’evento “, Quo Vadis?”, promosso dall’European Jewish Organization e dall’Ambasciata d’in Italia, e svoltosi nella mattina di lunedì 26 febbraio presso l’Hotel Meridien Visconti. Fin dall’inizio, ammette Ziv prendendo la parola in apertura ...