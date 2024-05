Eccola la svolta choc Ida Platano e il famoso ex fidanzato | bomba dopo l’addio a Uomini e Donne

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di giovedì 9 maggio 2024), finalmente ci siamo.tanta attesa il pubblico assisterà alla messa in onda della famosa puntata sull’eliminazione di Mario. Si sa da settimane che alla fine,l’ennesima segnalazione sul suo conto, il corteggiatore di Idaè stato ‘cacciato’. Ma non solo, anche l’altro pretendente, Pierpaolo, non ha convinto a pieno la tronista che quindi ha deciso di abbandonare definitivamente il trono senza alcuna scelta. Ovvio che molti del pubblico hanno iniziato a fantasticare su un ipotetico futuro fuori dalla trasmissione per Ida e Mario, così come un ipotetico futuro di entrambi sempre nello studio di Maria De Filippi ma nel trono over. Rivedremo la ex tronista e l’ex corteggiatore nel parterre a settembre? O vedremo lo speaker napoletano sul trono? Tutte domande senza ...