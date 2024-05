Unfrosted | Storia di uno snack americano - la recensione | la guerra dei cereali

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di venerdì 3 maggio 2024) Il film:di uno), 2024. Regia: Jerry Seinfeld. Cast: Jerry Seinfeld, Melissa McCarthy, Jim Gaffigan, Hugh Grant, Amy Schumer, Max Greenfield, Thomas Lennon, Bobby Moynihan, Andy Daly, Bill Burr, Peter Dinklage, Christian Slater, Dan Levy, Jon Hamm, Mikey Day, Kyle Mooney, John Slattery, Dean Norris, Maria Bakalova, Sebastian Maniscalco, Beck Bennett, James Marsden, Jack McBrayer, Tony Hale, Cedric the Entertainer, Fred Armisen. Genere: commedia. Durata: 96 minuti. Dove l’abbiamo visto: su Netflix (screener), in lingua originale. Trama: Ladell’invenzione dei Pop Tart, popolarestatunitense targato Kellogg’s. A chi è consigliato? Ai fan della comicità di Jerry Seinfeld e di cast corali come quello che lui ha ...