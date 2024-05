Un' estate al mare Per la moda è già tempo di iniziare a fare le valigie

(Di giovedì 9 maggio 2024) Per laè giàdile. Le collezioni2024 fioccano: capsule collection da cartolina, appositamente studiate per le vacanze. Costumi e beachwear, ma anche accessori, sandali, occhiali da sole, tutti griffatissimi, che fanno sognare grazie a campagne paradisiache.Primavera2024: 10 tendenze dalle sfilate ...

Le tendenze moda primavera estate 2024 hanno decretato che tra gli accessori capelli must della stagione tornano fasce , mollette, mollettoni e Cerchietti . Scopri i modelli migliori su Amazon.it che non possono proprio mancare nel guardaroba e che ...

Si sa, nel mondo della moda tutto ritorna: ma non ci potevamo aspettare che l’abito stile Y2K sarebbe tornato di moda per la primavera/estate 2024 , ed è proprio l’abito a tubo , il “boob tube”. L’abito a tubo è tornato: il famoso trend ...

Un’estate al mare. Le collezioni e le capsule 2024 più belle per le vacanze - Un’estate al mare. Le collezioni e le capsule 2024 più belle per le vacanze - Con l’avvicinarsi della bella stagione, stilisti, brand e e-commerce entrano in pieno summer mood: non solo pop-up e aperture esclusive nelle mete più gettonate, ma anche linee che trasportano il ...

Oratio lancia una capsule firmata da Piero Piazzi - Oratio lancia una capsule firmata da Piero Piazzi - Ha scoperto e lanciato alcune delle top model più importanti come Mariacarla Boscono, Monica Bellucci, Carla Bruni e Lea T, e, ancora, lavorato con Naomi Campbell, Kate Moss, Irina Shayk, Eva Herzigov ...

Torino, torna di moda nikolaou - Torino, torna di moda nikolaou - Il Torino punta a rinforzare la difesa e il ds Vagnati ha individuato in Dimitris Nikolaou l'uomo giusto. Il capitano dello Spezia è da tempo ...