Una rimonta proibitiva e l’Europa da onorare | Roma senza turn over a Leverkusen

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 9 maggio 2024) Per misurare le dimensioni dell’impresa che laè chiamata a tentare adopo aver perso la semifinale di andata per 2-0 in casa, viene in soccorso la storia. Mai una squadra italiana è riuscita a qualificarsi dopo aver perso la sfida interna con almeno 2 gol di scarto. E negli ultimi anni solo lo United contro il Psg ci è riuscito (in Champions). Piuttosto è accaduto il contrario, cioè una squadra tedesca capace di ribaltare un largo successo di una rappresentante della Serie A. Nel 1989 l’Inter, dopo aver battuto 2-0 il Bayern in Germania, perse 3-1 a San Siro contro i bavaresi. Al contrario non mancano comunque imprese minori. Come quella della stessanel 1989 contro il Norimberga dopo la sconfitta per 2-1 all’Olimpico. O come quella del 1999, quando l’Udinese, dopo aver perso in casa 1-0 al terzo ...