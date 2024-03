I fattori chiave del trionfo a Lucca

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 26 marzo 2024) Manca davvero poco alla meta, è solo questione di quando. Il sogno di tutti è di centrarla sabato, all’interno della casa bianconera, il Manuzzi. Dipende anche dal Gubbio, che ospiterà la Torres giovedì: ha mollato come sembra, o ricorda di essere stata una top del campionato? Quella di, per il Cesena, è stata una tappa importante. Arrotonda altri record ed è un peccato che il campionato finisca perché questa squadra ne avrebbe aggiornati altri. Chi ha i capelli bianchi non ricorda nella storia del Cavalluccio una tale galoppata trionfale, guidata da vecchi marpioni e giovani talenti del vivaio, tra cui rientra il capocannoniere del girone Cristian Shpendi. Cooperativa del gol con 16 soci attivi, superati i 7.300 minuti in campo degli under, in questo Cesena primo assoluto nel girone non perché si vada a caccia di soldi come ai tempi di Viali ma perché i ...