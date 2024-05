Conte si allontana dal Napoli - a sorpresa è arrivata la notizia su De Zerbi

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di giovedì 2 maggio 2024) Importanti novità arrivate in giornata sulle trattative relative al prossimo allenatore del, dopoci sono novità su De. Mancano solo quattro giornate al termine del campionato, traguardo che per ilsignificherà anche la fine di questa deludente stagione. I partenopei proveranno così a conquistare una posizione valida per la qualificazione alle coppe europee, seppur la situazione al momento sia particolarmente complessa. A prescindere da quale sarà l’epilogo del campionato, però, ciò che è certo è l’ennesimo cambio sulla panchina azzurra. Dopo Rudi Garcia, Walter Mazzarri e Francesco Calzona, ilaffiderà la guida tecnica a un nuovo allenatore. Tanti i tecnici accostati al club del presidente Aurelio De Laurentiis, tra cui Roberto De. L’attuale ...