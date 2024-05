Ue | Bonaccini - ‘oggi festa di tutti gli europe - egire uniti per Europa che vogliamo’

(Di giovedì 9 maggio 2024) Roma, 9 mag (Adnkronos) – “Oggi è ladiglii. Il 9 maggio di 74 anni fa Robert Schuman presentò la sua visionaria Dichiarazione, che avrebbe posto le basi per quella che è oggi l?Unionea. L?che vogliamo è partita proprio da qui”. Lo scrive Stefanosui suoi social a proposito delladell’. “Da allora i popolii, dopo la tragedia della seconda guerra mondiale,nelle loro diversità, hanno creato uno spazio comune di pace, libertà, democrazia e prosperità senza precedenti -prosegue il presidente del Pd-. La grande intuizione dell?è chiara: le principali sfide che affrontiamo non conoscono confini nazionali. Il nostro futuro dipenderà ...

Un lungo percorso di qualificazione porterà gli atleti alle Olimpiadi di Parigi 2024 . Sovente, in svariate discipline, staccare il pass per i Giochi appare addirittura più complesso che vincere una medaglia nell’evento a cinque cerchi. Il motivo? I ...

La Festa della mamma è ormai vicina, avete già pensato a cosa regalarle? Ecco, quindi, una selezione di prodotti tech di vario genere. Smartphone, tablet, notebook e altro ancora. Perfette idee regalo per soddisfare i desideri di tutte le ...

Tante idee regalo più o meno tecnologiche ma perfette anche per le mamme che con la tecnologia non hanno esattamente un rapporto idilliaco

Un nove maggio speciale: San Marino con l’Europa - Un nove maggio speciale: San Marino con l’Europa - Il 9 maggio è la festa dell’Europa. Il Partito dei Socialisti e dei Democratici la celebra, condividendo i successi del più grande progetto democratico realizzato sul Continente. L’Unione Europea ha p ...

Ue: Bonaccini, ‘oggi festa di tutti gli europei, egire uniti per Europa che vogliamo’ - Ue: Bonaccini, ‘oggi festa di tutti gli europei, egire uniti per Europa che vogliamo’ - Roma, 9 mag (Adnkronos) – “Oggi è la festa di tutti gli europei. Il 9 maggio di 74 anni fa Robert Schuman presentò la sua visionaria Dichiarazione, che avrebbe posto le basi per quella che è oggi l’Un ...

Festa della Mamma, domenica nelle piazze tornano le azalee di Airc per la ricerca sul cancro - festa della Mamma, domenica nelle piazze tornano le azalee di Airc per la ricerca sul cancro - Genova. Domenica 12 maggio, festa della Mamma, torna l’appuntamento con L’Azalea della Ricerca di Fondazione AIRC: circa 20 mila volontari scendono in ...