Ucraina - ancora droni e missili su tutto il Paese Il n° 2 dell’intelligence militare | Kiev non può vincer - la Russia sta per sfondare a Est

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Nuovo massiccio attacco aereo nella notte sull’: le forze russe avrebbero sganciato sulaggredito da oltre due anni 55, di cui uno ipersonico, e 21kamikaze, secondo quanto riferisce l’Aeronauticadi, che fa sapere di avere abbattuto 59 bersagli su 76. Obiettivo della campagna di bombardamenti notturna,una volta, soprattuto le infrastrutture energetiche del. Centrali e reti di distribuzione sono state prese di mira in particolare nelle zone di Poltava, Kirovohrad, Zaporizhzhia, Leopoli e Ivano-Frankivsk, dice. Immediato l’invio di decine di squadre di soccorso per contenere i danni a cascata sul sistema energetico. Colpite anche decine di case, macchine e autobus. Secondo il ...

