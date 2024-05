Lo scudetto ci è sfuggito Ci resta tutto l’orgoglio

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 3 maggio 2024) di Andrea Gussoni Il bilancio conclusivo parla di tre finali perse tra Coppa Italia, Challenge Cup e Superlega ma dopo la sconfitta con la Sir Susa Vim Perugia che ha regalato agli umbri il tricolore, l’amarezza ha lasciato spazio alper quanto realizzato sul campo dalla Mint Vero Volley Monza. Aver eliminato Civitanova e i campioni uscenti di Trento (due volte, considerando anche la Final Four di Bologna) centrando la qualificazione alla prossima Champions League non può che valere un voto altissimo in pagella per la squadra brianzola, che ora dovrà dire addio ad alcuni protagonisti di questa cavalcata, da Stephen Maar a Ran Takahashi, passando per Gianluca Galassi. "Dobbiamo essere orgogliosi di quello che abbiamo fatto, di come abbiamo giocato e di questo traguardo - commenta proprio il centrale -. Questi sono stati tanti anni di prime volte per Monza ...