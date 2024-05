(Di giovedì 9 maggio 2024) Nuovo giudice, nuovo no all’diper Ionut Bogdan Pasca, il 33enne romeno che il 17 luglio 2023,Valentino Colia , ilinvestito ininsieme all’amica A.L., ferita gravemente, a Garbagnate Milanese. La gup Rossana Mongiardo ha rigettato la proposta a 4 anni e 8 mesi di reclusione per una questione procedurale senza entrare nel merito dell’eventuale...

Milano, 7 maggio 2024 – È stato assolto , perché incapace di intendere e di volere al momento dei fatti, come accertato da due perizie in fase di indagini, il 39enne che, il 18 febbraio dello scorso anno verso le 2.30, aveva travolto con la sua ...

È stato assolto , perché incapace di intendere e di volere al momento dei fatti, come accertato da due perizie in fase di indagini, il 39enne che, il 18 febbraio dello scorso anno verso le 2.30, aveva travolto con la sua auto, senza frenare alla ...

Respinto un altro tentativo di patteggiamento a 4 anni e 8 mesi, stavolta per ragioni tecnico-giuridiche, per Bogdan Pasca, 33 anni, imputato per omicidio stradale per aver travolto, ubriaco e senza patente valida, a bordo di un furgone il 17 luglio ...

Travolse e uccise 15enne, bocciato un altro patteggiamento - travolse e uccise 15enne, bocciato un altro patteggiamento - MILANO, 09 MAG - Respinto un altro tentativo di patteggiamento a 4 anni e 8 mesi, stavolta per ragioni tecnico-giuridiche, per Bogdan Pasca, 33 anni, imputato per omicidio stradale per aver travolto, ...

Travolse e uccise un 15enne in bicicletta: negata un'altra istanza di patteggiamento - travolse e uccise un 15enne in bicicletta: negata un'altra istanza di patteggiamento - Nuovo giudice, nuovo no all’istanza di patteggiamento per Ionut Bogdan Pasca, il 33enne romeno che il 17 luglio 2023, travolse e uccise Valentino Colia , il ...

Travolse e uccise un 15enne, bocciato un altro patteggiamento - travolse e uccise un 15enne, bocciato un altro patteggiamento - Respinto un altro tentativo di patteggiamento a 4 anni e 8 mesi, stavolta per ragioni tecnico-giuridiche, per Bogdan Pasca, 33 anni, imputato per omicidio stradale per aver travolto, ubriaco e senza p ...