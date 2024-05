Travolse e uccise un 15enne in bicicletta | negata un' altra istanza di patteggiamento

(Di giovedì 9 maggio 2024) Nuovo giudice, nuovo no all’diper Ionut Bogdan Pasca, il 33enne romeno che il 17 luglio 2023,Valentino Colia , ilinvestito ininsieme all’amica A.L., ferita gravemente, a Garbagnate Milanese. La gup Rossana Mongiardo ha rigettato la proposta a 4 anni e 8 mesi di reclusione per una questione procedurale senza entrare nel merito dell’eventuale...

