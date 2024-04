Torino | un padre vince la causa contro il figlio 30enne | deve andare via da casa e cercarsi un lavoro

(Di venerdì 12 aprile 2024) Il tribunale civile diha dato ragione a unche ha portato inil proprioche non voleva lasciare unadi famiglia. Per il genitore, a 30 anni, il giovanecercare un, raggiungere l’indipendenza economica e trovare una propria abitazione. I giudici hanno optato per la formula del «rilascio dell’immobile» e hanno predisposto che il, entro tre mesi, dovrà cercare una soluzione abitativa autonoma. La vicenda è stata raccontata dall’avvocato Federica Viotto, che ha assisto ilnel processo civile. Ha parlato di un’«iniziativa molto sofferta, ma che ha avuto una finalità educativa» nei confronti del ragazzo che, da quando si è diplomato a 19 anni, ha svolto solo qualche lavoretto ...

