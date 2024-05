Tiro con l’arco - Italia ancora a secco di pass con gli uomini Le prossime occasioni per qualificare i terzetti a Parigi

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 6 maggio 2024) Il Preolimpico Europeo di Essen è andato in archivio con un risultato finale negativo per la Nazionalena dicon, che puntava alla carta olimpica individuale maschile dopo aver già conquistato quella femminile la scorsa estate grazie al bronzo di Chiara Rebagliati agli European Games 2023 di Cracovia. Mauro Nespoli (out ai quarti di finale, quindi ad una sola vittoria dala cinque cerchi), Federico Musolesi e Alessandro Paoli non sono riusciti ad arrivare fino in fondo nel torneo tedesco, rimandando dunque l’appuntamento con la qualificazione per i Giochi di2024. Ad oggi il settore maschile azzurro è ae non verrebbe rappresentato alle Olimpiadi, ma restanodiverseper timbrare il cartellino e ...