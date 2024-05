The Fall Guy | debutto sotto le aspettative per il film con Ryan Gosling - solo 28 milioni al box office USA

(Di lunedì 6 maggio 2024) Alnegli USA, TheGuy non sfonda, 28sono un incasso discreto, ma per recuperare i 140di budget ci vorrà un bel po' di tempo. L'hype intorno a TheGuy si è sgonfiato al confronto col botteghino americano. Discreta apertura per ilispirato alla serie anni '80 Professione Pericolo, ma del tutto insufficiente considerando il budget del, che si aggira sui 140. Al, TheGuy ha incassato 28,5da 4.002 sale e ha segnato una media per sala di 7.121 dollari. Con gli incassi esteri, ilha raggiunto 65, cifra che - si spera - verrà incrementata nelle prossime settimane. Positivo il commento di ...

La serie è riuscita in pochi giorni a diventare la seconda più vista di sempre sulla piattaforma Nelle ultime due settimane, Fallout è diventato uno degli show più visti in streaming, e ora abbiamo un'idea più precisa di quante persone si siano ...

A chiudere il podio italiano ci pensa Challengers che raggiunge i 3 milioni complessivi. In USA sorpresa per Star Wars: Episodio I - La minaccia fantasma.

