Tennis - Internazionali d’Italia Roma 2024 | i telecronisti Rai

(Di giovedì 9 maggio 2024) Chi sono i telecronisti che commentano sulla Rai gli Internazionali d'Italia: ecco tutto quello che c'è da sapere sulle voci del torneo di tennis di scena a Roma, presso il complesso del Foro Italico, dall'8 al 19 maggio. La Rai ha acquisito i diritti per un totale di 12 partite, una al giorno – solitamente del torneo di singolare maschile – e le trasmetterà gratuitamente in chiaro, sia in diretta tv che in streaming. Le coppie di telecronisti che commenteranno le partite dalla cabina del Centrale saranno Marco Fiocchetti/Adriano Panatta e Luca Di Bella/Paolo Canè. Previsti anche degli interventi da bordo campo di Maurizio Fanelli. In studio, con Cristina Caruso, ci sarà invece Rita Grande.

Altre due azzurre salutano già la terra rossa del Foro Italico ROMA - Altre due azzurre salutano già la terra rossa del Foro Italico. Primo turno fatale agli Internazionali d'Italia per Lucrezia Stefanini e Federica Di Sarra : la prima cede per 6-3 ...

Torneo di Padel Internazionale al Circolo Tennis Teramo - Torneo di Padel Internazionale al Circolo tennis Teramo - TERAMO – La ASD Circolo tennis Teramo “Costante Bernardini” è lieta di annunciare che, da domani venerdì 10 a domenica 12 maggio, presso i tre campi di padel presenti nella nostra struttura, ...

tennis, Internazionali: partite sospese per la pioggia - tennis, internazionali: partite sospese per la pioggia - Gioco sospeso per pioggia agli internazionali d'Italia. Gli organizzatori avevano previsto l'arrivo di un acquazzone attorno alle 17: previsioni ...

Passaro show: prima vittoria in un 1000! Napolitano, Cocciaretto ed Errani ok - Passaro show: prima vittoria in un 1000! Napolitano, Cocciaretto ed Errani ok - Il 23enne perugino ha sconfitto il francese Rinderknech, il 29enne biellese l'americano Wolf. Le azzurre si sono imposte rispettivamente contro la Zarazua e la Anisimova ...