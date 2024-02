Tennistavolo Bene le formazioni di B1» e B2» dell’Incas Ma anche le regionali si fanno valere

Tennistavolo a squadre. Imbattuta, Fondazione Bentegodi accede di slancio ai play off di Serie C2

(Di domenica 25 febbraio 2024) Dopo un lungo stop di due settimane hanno ripreso i campionati pongistici nazionali eche hanno visto impegnate nove delle dodici squadre della società luccheseCaffèVillaggio Lucca. Nelle serie nazionali di "B1" e "B2" entrambe le squadre continuano a vincere e a convincere: in "B1" Di Fiore (3), Zuanigh (1) e Mankowski (1) vincono 5-2 contro la Physis Servizi per l’ambiente Cascina e mantengono la seconda posizione in classifica, al pari di altre due squadre, rendendo ancora più avvincente la corsa per il primato; in "B2" importante vittoria di misura (5-4) contro l’Acsi Pisa da parte di Cerquiglini (3), Bemi (1) e Falchi (1) che non regalano passi falsi e si mantengono sempre in vetta alla classifica. Nellela sola sconfitta arriva dalla "C2-A" che cede 2-5 contro la ...